En annen brannmann ble skadd da de to skulle felle et tre i byen Bad Salzungen øst i Tyskland

De to andre som omkom, befant seg i Lippstadt og Emmerich, begge byer vest i landet.

I Lippstadt døde en mann da han kjørte inn i motgående trakk etter å ha mistet kontrollen over bilen sin i det dårlige været. I Emmerich ble en mann truffet av et tre som gikk over ende på en campingplass, opplyser en talsmann for politiet.

I alt har sju mennesker mistet livet i uværet i Europa.

