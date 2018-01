NTB utenriks

Knivangrepet skjedde på Medborgarplatsen i Stockholm i 19-tiden torsdag. De to som ble knivstukket, er sendt til sykehus og tilstanden er alvorlig for den ene, opplyser en talsperson for politiet.

En mann er pågrepet, opplyser vitner til Aftonbladet.