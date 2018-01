New York Times stikker av med Trumps pris for falske nyheter

NTB utenriks

Kort tid etter at Trump annonserte utdelingen av prisen gjennom en link på Twitter, så nettsiden han lenket til ut til å være nede.

Ifølge Fox News er det imidlertid The New York Times som topper listen over nyhetssaker presidenten mener er falske. TV-kanalen har lagt ut det som skal være hele listen over vinnerne, og de tre øverste plassene beskrives der slik:

«1. The New York Times for økonomen Paul Krugmans innlegg om at markedene «aldri» ville overleve Trumps presidentskap.

2. ABC News for Brian Ross' klønete sak om tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

3. CNNs sak om at Trumps valgkampapparat hadde tidlig tilgang til hackede dokumenter fra WikiLeaks.»

– Gode nyheter

På listen ligger også saken om at Trump ga for mye mat til noen fisker da han besøkte Japans statsminister Shinzo Abe (6. plass), saken om at Polens førstedame Agata Kornhauser-Duda ikke håndhilste på ham (8. plass) og saken om at han fjernet en byste av Martin Luther King Jr. fra det ovale kontor (4. plass).

Selv om den amerikanske presidenten er lei av det han mener er falsk dekning av ham i mediene, benytter han også anledningen til å komme med noen godord:

– Til tross for en del korrupt og uærlig mediedekning er det mange fantastiske reportere som jeg respekterer, og masse GODE NYHETER som det amerikanske folket kan være stolte av, skrev Trump på Twitter like etter annonseringen av prisen.

– Mest korrupte

Det var forrige uke Trump annonserte at han ville dele ut «årets mest uærlige og korrupte mediepriser».

– Prisene for falske nyheter, som går til de mest korrupte og partiske «mainstream» mediene, vil bli utdelt til taperne onsdag 17. januar. Interessen og viktigheten av disse prisene er mye større enn noen kunne ha forventet, skrev presidenten på Twitter.

Over 45 minutter etter annonseringen natt til torsdag norsk tid, var det fortsatt ikke mulig å komme inn på nettsiden Trump lenket til.

– Nettsiden er midlertidig nede. Vi jobber med å få den opp igjen. Vennligst prøv igjen senere, står det på nettsiden, som er en underside til Det republikanske partiets hjemmeside.

