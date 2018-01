FN-sjef ber om ny granskning av kjemiske angrep i Syria

NTB utenriks

– Bruken av kjemiske våpen I den syriske krigen utgjør en alvorlig utfordring for det globale tabuet mot disse masseødeleggelsesvåpnene, sa Guterres under et møte i FNs sikkerhetsråd torsdag.

– Hvis det igjen blir fastslått at det er brukt kjemiske våpen i Syria, så må verdenssamfunnet finne en passende måte å identifisere de ansvarlige og stille dem til ansvar, sa han videre.

Han sa også at tilliten mellom USA og Russland når det gjelder atomvåpen og andre saker fortsetter å synke, og at nedrustningsavtaler som kom i stand under og etter den kalde krigen, er truet.

USA og Russland har vært på kollisjonskurs i FN de siste månedene både når det gjelder håndteringen av Nord-Korea, Syria og Iran.

I forrige uke meldte kilder i det opprørskontrollerte området Øst-Ghouta utenfor Damaskus om et klorgassangrep. Innbyggere meldte om gasslukt, og helsearbeidere sa de behandlet seks personer for pustevansker.

En FN-rapport konkluderte i oktober med at det var det syriske regimet som sto bak et gassangrep mot den opprørskontrollerte, syriske byen Khan Sheikhoun i april. Etter dette la Russland ned veto i Sikkerhetsrådet mot å videreføre granskningen av bruken av kjemiske våpen i Syria.

