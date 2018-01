EU-kommisjonen tror krabbekrigen vil trekke ut 

NTB utenriks

Torsdag møtte Vella til oppvask i plenum i EU-parlamentet i Strasbourg. Der fikk den maltesiske kommissæren krass kritikk for håndteringen av feiden med Norge.

Flere av de folkevalgte ba Vella om å bli hardere i klypa. Vella selv tok derimot til orde for forsiktighet.

– Spørsmålene som står på spill rundt Svalbard, strekker seg lenger enn fiskeriinteresser og er for viktige til å tillate eskalering, sa han.

Brudd i forhandlingene

Norge valgte i desember å bryte forhandlingene med EU-kommisjonen. Bruddet kom etter at EUs fiskeriministre for annet år på rad bestemte seg for å gi fangstlisenser til europeiske fartøyer uten norsk samtykke.

Ifølge Vella vil Norge neppe endre standpunkt i nær framtid.

– Den norske reaksjonen tatt i betraktning er det usannsynlig at vi vil finne en løsning med det første, sa han.

Bakteppet er at Norge nekter europeiske fartøyer å fange snøkrabbe i fiskevernsonen utenfor Svalbard. Det provoserer EU, som mener Svalbardtraktaten fra 1920 gir europeiske fiskere rett til å fange like mye snøkrabbe i disse farvannene som norske fiskere.

Frykt for oljestrid

Har EU rett i sin tolkning av traktaten, kan det i ytterste konsekvens bety at Norge også må dele på olje- og gassressursene i området.

Den polske EU-parlamentarikeren Jaroslaw Walesa har fulgt konflikten tett. Han sier han ikke har noe problem med å forstå Norges posisjon.

– Alle vet at dette til sjuende sist ikke handler om snøkrabbe, men om olje, sier Walesa til NTB.

Men Svalbardtraktaten er som den er, og Norge må respektere den, fastslår han.

– Traktaten har en klausul som sier veldig tydelig at alle parter skal ha lik adgang til utnyttelse av naturressursene der, sier Walesa.

Strid om tolkning

Norges standpunkt er at det kun er havområdene 12 nautiske mil ut fra land som hører inn under klausulen. I fiskevernsonen utenfor dette gjelder ikke regelen om likebehandling.

I diskusjonen i EU-parlamentet antydet Walesa at det kanskje er på tide å ta saken til Den internasjonale domstolen i Haag.

– Jeg vil helst unngå en slik situasjon, men det er kanskje eneste mulighet for å få våre norske partnere til å respektere loven, sa han.

Men skal det skje, må noen andre enn EU ta initiativet.

– EU er ikke part i Svalbardtraktaten og kan derfor ikke trekke Norge for retten for brudd på den, forklarte Vella.

Ankesak

I januar i fjor ble den latviske båten Senator tatt i arrest for ulovlig fangst av snøkrabbe på den såkalte Sentralbanken utenfor Svalbard. Senator hadde med seg EU-lisens, men ble likevel ilagt millionbot. Behandlingen av ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett denne uka.

Europeiske fiskere føler seg sviktet, tordnet den spanske EU-parlamentarikeren Gabriel Mato i EU-parlamentet.

– Nordmennenes aggressive og truende holdning er uakseptabel, sa han.

Ifølge latviske Andrejs Mamikins har ikke EU-kommisjonen løftet en finger for å hjelpe Senator.

– Norge ser på latviske fiskere som krypskyttere og pirater. Jeg er veldig skuffet over at EU-kommisjonen ikke har handlet, sa han.

