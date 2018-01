Bergs advokat: Han er ikke mistenkt for å ha mottatt hemmelig informasjon

NTB utenriks

Etter å ha sett på materialet mener de sjansen for at Berg skal løslates er styrket, melder TV 2.

Dette fordi det nå er avklart at Berg ikke var i besittelse av hemmelig materiale da han ble pågrepet av russiske myndigheter. Det eneste håndfaste beviset FSB sitter på, er pengesummen på cirka 3.000 euro som Berg hadde med seg til Russland på oppdrag fra en person i Norge.

– Det vi vet er at Frode Berg ikke, i hvert fall ut fra innledningen til etterforskningen er mistenkt for å ha mottatt noen form for hemmelig informasjon, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til kanalen.

Han tror dette vil kunne påvirke selve straffeutmålingen, og også muligheten for å få ham hjem.

Novikov møtte FSB

Bergs norske advokater mottok informasjonen etter at hans russiske advokat, Ilja Novikov, møtte FSB i Russland for å få innsyn i saken mot hans klient.

–Ettersom jeg i den forbindelse vil måtte signere en taushetserklæring, vil jeg ikke åpent kunne kommentere den videre utviklingen i saken, skrev han på Facebook torsdag ettermiddag.

Også han viser til at det er vesentlig at Berg ikke anklages for å ha mottatt noen informasjon eller dokumenter som kan være skadelige for Russland.

–Dette er viktig, siden det ikke er noen grunn til å tro at det er skadelig for Russland at Berg returnerer hjem, skriver Novikov.

Svarer på spørsmål

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) ble arrestert 5. desember i Moskva, mistenkt for spionasje. Han ble pågrepet med 3.000 euro i kontanter.

Berg er anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten og siktet for spionasje. I tillegg har det også blitt hevdet at han er anklaget for å ha mottatt dokumenter fra den russiske borgeren Aleksej Zjitnuk, som ble pågrepet samme måned som Berg. Det har også blitt skrevet at Berg skal ha gitt informasjon til CIA.

I Facebook-innlegget tilbakeviser Novikov at Berg anklages for å ha noen som helst tilknytning til Zjitnuk eller CIA.

–Dette er ikke det etterforskningen dreier seg om. Det er ingenting om dette i siktelsen. Berg er kun mistenkt for å ha arbeidet med etterretning på vegne av hjemlandet Norge. Om Zjitnuk vet Berg ingenting, og han sier også at han ikke har blitt spurt om Zjitnuk i avhør, skriver Novikov.

– Alt Berg skal ha gjort, ifølge etterforskerne, var å sende brev gjennom det russiske postvesenet, angivelig med spioninstrukser og penger til en russisk statsborger Z, skriver Novikov.

– Skulle sende brev

Han sier Berg i så fall aldri har truffet adressaten på konvoluttene. Ifølge Novikov har Berg sagt at han ikke ante noe om at han kunne være en del av en etterretningsoperasjon.

Han skal ha fått beskjed av en bekjent i Oslo om å sende penger i en konvolutt til noen som ifølge vedkommende virkelig trengte dem. Konvoluttene var adressert til en kvinne i Moskva ved navn Natalia.

Berg skal ha reagert på at hun ville sende penger på denne måten, men tenkte aldri på at tjenesten kunne utgjøre noen risiko for ham.

Ifølge advokaten er det ikke noe ved Bergs rolle som taler for at han har vært spion. Etter hva etterforskere har sagt, skal nordmannens rolle ha vært som kurer, og bare én vei fra Norge til Russland.

–Hvem som skulle motta eventuelle svarbrev, er ukjent, og ingen sier at det var Berg, skriver Novikov.

