Opposisjonsleder Gudina løslatt i Etiopia

Gudina ble onsdag løslatt sammen med 115 andre politiske fanger fra et fengsel i utkanten av Etiopias hovedstad Addis Abeba. Løslatelsene skjer om lag to uker etter at regjeringen lovet å slippe fri politiske fanger.

Løslatelsen av opposisjonslederen har vært ett av hovedkravene fra demonstranter fra landets største folkegruppe, oromo.

Merera Gudina er leder for opposisjonspartiet Oromo Federalist Congress party, som representerer oromo-befolkningen og ble arrestert for ett år siden.

Nå har den etiopiske statsministeren Hailemariam Desalegn holdt sitt løfte om løslatelsene, og Gudina håper dette er et tegn på samarbeidsvilje fra den etiopiske regjeringen.

– Hvis regjeringen er oppriktige i sitt ønske om dialog, skal vi vurdere det, sier opposisjonslederen til AP.

Etiopiske myndigheter planlegger også å benåde flere straffedømte de neste to månedene – men kun folk som ikke har vært innblandet i drap eller hærverk.

Dette gjelder også «uskyldige som deltok i konflikter og vold som følge av regjeringens svake resultater på enkelte områder», ifølge den etiopiske kringkasteren Fana.

