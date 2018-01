Trump får siste ord på Davos-møte

NTB utenriks

– Vi trenger å anstrenge oss for å samarbeide. Det er i dag en reell fare for at våre globale systemer bryter sammen, sa forumets grunnlegger og leder Klaus Schwab da han la fram årets gjesteliste på en pressekonferanse i Genève tirsdag.

For første gang på 18 år er en amerikansk president blant de om lag 3.000 gjestene. Sist gang var i 2000 da Bill Clinton deltok. Etter dette har USAs presidenter skygget unna når verdens elite både innen politikk og næringsliv, samt en rekke kjendiser og kongelige, møtes i den sveitsiske alpebyen under det årlige forumet. De har ikke villet gi velgerne feil signaler. Men så ikke med Trump.

– Splittet verden

I år er temaet ifølge Schwab hvordan det kan skapes en felles framtid i en splittet verden.

– Det er opp til oss å endre verdens tilstand, sa han under tirsdagens pressekonferanse.

Men ironisk nok er det ventet at Trump kommer til å overskygge de andre gjestene, til tross for at han i sitt første år som president har hatt det stikk motsatte budskapet: USA må ta opp konkurransen og tenke på seg selv først.

I tillegg er det også Trump som får siste ord når han ifølge programmet skal holde en tale på forumets avslutningsdag, fredag neste uke.

– Vi innleder med Indias statsminister Narendra Modi, som leder det største demokratiet i verden. Og vi kommer til å avslutte med president Trump, sier Børge Brende, som nå er ansatt som forumets president, om talerlisten.

Glad for Trumps deltakelse

Schwab selv sier at han er begeistret over at Trump skal delta og peker på at noen av de viktigste diskusjonstemaene vil være samarbeid om handel, klima og kampen mot terrorisme.

– Det er helt avgjørende å ha Trump sammen med oss, sier tyskeren.

Det hvite hus har varslet at Trump har med seg en stor delegasjon når han ankommer det fem dager lange møtet i neste uke. Den består blant annet av svigersønnen Jared Kushner og utenriksminister Rex Tillerson.

Samtidig vil noen av hans fremste kritikere delta, blant dem tidligere visepresident Al Gore og tidligere utenriksminister John Kerry, begge demokrater.

Fra Norge deltar statsminister Erna Solberg og kronprinsparet.

(©NTB)