Peter Madsen tiltalt for overlagt drap på Kim Wall

NTB utenriks

Madsen er også tiltalt for å ha partert liket, opplyste politiet i København i en pressemelding tirsdag. I tillegg er han tiltalt for seksuelle handlinger av særlig farlig karakter.

– Det er ingen tvil om at denne saken av påtalemyndigheten anses som uvanlig og ekstremt grov, sa påtaleansvarlig Jakob Buch-Jepsen i dansk politi på et pressemøte senere samme dag.

Etterforskerne mener drapet var planlagt. Madsen har gjennomgått en rettspsykiatrisk undersøkelse, og han anses for å være strafferettslig tilregnelig.

Påtalemyndigheten vil sekundært legge ned påstand om forvaring. Bakgrunnen for dette er en vurdering av at Madsen kan utgjøre en fare også for andre mennesker.

Dumpet i sjøen

Svenske Kim Wall ble med Madsen på tur med hans hjemmebygde ubåt for å lage en reportasje om den eksentriske oppfinneren 10. august i fjor. Men det var bare Madsen som kom i land dagen etter.

Madsen senket ubåten i Øresund, men Wall var forsvunnet. En stor leteaksjon ble iverksatt, og 21. august ble deler av kroppen til Wall funnet dumpet i sjøen. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall og sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten. Han har imidlertid tilstått å ha partert henne og dumpet likdelene i sjøen.

Ukjent dødsårsak

Politiet opplyser at drapsmåten er ukjent. Drapet kan ha skjedd ved å skjære over halsen eller ved kvelning, heter det i tiltalen.

– Interessen for saken er svært stor, men vi håper på medienes forståelse for at sakens øvrige beviser skal fremlegges i retten og ikke i pressen, sier Jakob Buch-Jepsen.

Madsens forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, hadde tirsdag ettermiddag ingen umiddelbare kommentarer til tiltalen. Hun opplyste at hun måtte drøfte den med Madsen først.

Rettssak i mars

I Danmark betyr livsvarig fengsel ikke nødvendigvis at den dømte blir sittende bak murene resten av livet. De som idømmes slik straff, sitter i gjennomsnitt 15 år i fengsel – men noen blir værende bak lås og slå mye lenger.

Forvaring innebærer, på samme måte som i Norge, at den dømte bare kan løslates hvis sakkyndige mener vedkommende ikke lenger er farlig.

Rettssaken starter i Københavns Byret 8. mars, og dom i saken ventes 25. april.

Madsens ubåt var den største privateide ubåten som noen gang var bygget da den ble sjøsatt i 2008. Nå ønsker påtalemyndigheten å konfiskere fartøyet, og planen er at det skal ødelegges.