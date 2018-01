New York Times: Bannon kalt inn som vitne i Mueller-gransking

NTB utenriks

Stevningen ble innlevert forrige uke som en del av Muellers gransking av mulige forbindelser mellom Russland og Donald Trumps medarbeidere, ifølge avisas kilde.

Det skal være første gang Mueller har krevd at noen i Trumps indre krets vitner for en storjury i forbindelse med etterforskningen.

New York Times' kilde sier at stevningen kan være en forhandlingstaktikk, og at Mueller trolig kommer til å la Bannon slippe å vitne for en storjury dersom han i stedet lar seg avhøre av Muellers etterforskere i Washington.

Tirsdag vitnet Bannon bak lukkede dører i etterretningskomiteen i Representantenes hus, en av flere parallelle granskinger i Kongressen av mulig Russland-samarbeid.

(©NTB)