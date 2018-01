Lege: Trump besto kognitive tester med glans 

NTB utenriks

– Alle data tyder på at presidenten er frisk og at han vil fortsette å være det i hele presidentperioden, sa Jackson da han gikk gjennom resultatene fra Trumps helsesjekk for pressen i Washington tirsdag.

– Det er ingen tegn til at han har noen form for kognitive problemer, framholdt legen, som også avslørte at det var Trump selv som ba om den kognitive testen.

Testen er blitt gjennomført etter at Trump er blitt beskrevet som stadig mer glemsk i boka «Fire and Fury» av journalisten Michael Wolff.

«Stabilt geni»

Boka gir et bilde av en mann som er uegnet til å være USAs president, noe Wolff hevder alle Trumps medarbeidere er klar over. Det fikk Trump til å rykke ut på Twitter og forsikre at han er mentalt stabil, veldig intelligent og et «veldig stabilt geni».

Ifølge legen er det imidlertid svært sannsynlig at Trump vil kunne fullføre sine fire år som president uten «medisinske problemer».

Jackson omtaler også Trumps fysiske helse som utmerket, og viser blant annet til alt var normalt under hjerteundersøkelsen. Rytmen var jevn og det var ingen ulyder.

Høyt kolesterol

Den offisielle helsesjekken, som er Trumps første siden han ble president, ble gjennomført ved militærsykehuset Walter Reed fredag. Den viste også at Trump har et blodtrykk på 122 over 74, og at kolesterolnivået er høyere enn anbefalt.

Trump var 70 år da han inntok Det hvite hus, noe som gjorde ham til den eldste personen som noen gang er valgt til USAs president. I dag er han 71 år.

