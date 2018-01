Latvias e-reseptsystem rammet av stort dataangrep

NTB utenriks

Reseptene kom fra over 20 land i Afrika, Karibia og EU, opplyser latviske myndigheter.

– Det er klart at det var et planlagt angrep, et omfattende angrep, vi kan si et spesialisert et, ettersom det kom fra datamaskiner i forskjellige land, både i EU og utenfor Europa, sier statssekretær Aivars Lapins.

– Vi mottok tusenvis av forespørsler i løpet av meget kort tid. Det er ikke slik systemet normalt fungerer, sier han og føyer til at angrepet vil bli etterforsket.

Det elektroniske reseptsystemet, som ble lansert ved årsskiftet, var tilbake i drift et par timer senere, men på grunn av redusert funksjonalitet måtte Latvia igjen ta i bruk papirbaserte resepter.

