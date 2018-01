Trump: – Jeg er ikke rasist

NTB utenriks

– Jeg er ikke rasist. Jeg er den minst rasistiske personen du noen gang har intervjuet, det kan jeg si deg, sa Trump da han søndag møtte journalister på Trump International Golf Club i West Palm Beach i Florida.

Uttalelsen kommer etter flere dager med storm rundt presidentens angivelige karakteristikker av Haiti, El Salvador og flere afrikanske land som «drittland». Trump har avvist at han har brukt denne betegnelsen, som først ble omtalt av Washington Post og New York Times. Den demokratiske senatoren Dick Durbin, som var til stede på møtet hvor kommentarene skal ha kommet, har imidlertid bekreftet at presidenten brukte dette ordet.

– Hvorfor lar vi alle disse folkene fra drittland komme hit, skal Trump ha sagt under møtet. Han la til at han heller vil ha innvandrere fra land som Norge.

Uttalelsen førte til kraftige reaksjoner, og i helgen krevde over 50 afrikanske land en unnskyldning fra den amerikanske presidenten.

Kommenterte rakettvarsel

Trump benyttet også anledningen til å kommentere det falske missilvarselet som ble sendt ut til innbyggerne på Hawaii lørdag. Myndighetene i delstaten har i ettertid fått skarp kritikk for å ha skapt kaos og panikk ved å uriktig varsle om at en rakett var på vei.

– Det var en delstatsgreie, men vi kommer til å ta kontakt for å jobbe sammen med dem. Jeg elsker at de tok ansvar. De har tatt fullt ansvar. Men vi kommer til å ta kontakt, sa Trump ifølge amerikanske medier.

Han ble spurt om hva han kommer til å gjøre for å hindre at noe lignende skal skje igjen.

– Vi håper det ikke skjer igjen. Noe av dette handler om at folk er nervøse, men kanskje vi kan løse problemet, så de ikke lenger trenger å være så redde, sa han.

– Uakseptabel

Noen timer før Trumps pressemøte, sendte det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen ut en uttalelse hvor delstatsmyndighetene på Hawaii fikk kraftig kritikk.

– Det ser ut til at Hawaiis delstatsregjering ikke har tilstrekkelige sikkerhetsrutiner eller sjekkrutiner på plass for å hindre en falsk melding fra å gå ut, skrev Ajit Pai, leder for Federal Communications Commission (FCC).

Uttalelsen er basert på informasjon som FCC har innhentet til nå.

– Den falske nødmeldingen som ble sendt i Hawaii i går var fullstendig uakseptabel. Den førte til en panikkbølge som rammet hele delstaten i løpet av den 38 minutter lange forsinkelsen før det ble sendt ut en korrigerende melding. Videre undergraver falske meldinger folks tillit til alarmsystemet, noe som begrenser effektiviteten i en reell nødsituasjon, heter det i uttalelsen.

