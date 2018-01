Sju personer døde til havs på vei til Kanariøyene

NTB utenriks

Fem ble funnet døde om bord i en liten gummibåt nær kysten av Lanzarote, mens to personer døde idet de forsøkte å svømme til land.

Ifølge en talsmann for politiet var tre av de døde muligens barn. De fem som ble funnet døde i båten, mistet trolig livet fordi de druknet eller frøs i hjel.

20 personer overlevde ferden, men for to av dem beskrives tilstanden som svært alvorlig. Flere andre er også innlagt på sykehus, og ifølge nyhetsbyrået Reuters blir de behandlet for nedkjøling i ulike stadier.

Politiet ble varslet av en person som hadde sett migrantene ved middagstider mandag.

Hvert år legger tusenvis av flyktninger og migranter ut på en farefull ferd fra Afrika og over havet i håp om å få en bedre framtid i Europa.

Tidligere forsøkte mange migranter å ta seg til Kanariøyene, men de siste årene har de fleste valgt ruten som går over Middelhavet fra Nord-Afrika til det spanske fastlandet.

Ifølge FNs organisasjon for migrasjon (IOM) har 285 migranter ankommet Spania så langt i år. 16 har mistet livet under reisen.

I 2017 kom over 21.000 migranter og flyktninger til Spania, og minst 223 mistet livet under overfarten.

