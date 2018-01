Sju flyktninger og migranter døde på vei til Kanariøyene

NTB utenriks

Fem ble funnet døde om bord i en stor gummibåt nær kysten av Lanzarote. To personer døde kort tid etter, og ytterligere to ble sendt til sykehus i «svært alvorlig tilstand», opplyser en talsmann for spansk politi.

18 mennesker nådde fram til kysten av øya. Det var en person som hadde sett migrantene ved middagstider mandag, som varslet politiet.

Spansk politi opplyser at det trolig dreier seg om migranter fra land sør for Sahara.

Hvert år legger tusenvis av flyktninger og migranter ut på en farefull ferd fra Afrika og over havet i håp om å få en bedre framtid i Europa.

