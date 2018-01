Romanias statsminister går av

NTB utenriks

Regjeringspartiet PSD møttes mandag for å avgjøre om støtten til Tudose skal opprettholdes i forbindelse med en maktkamp med partiets mektige leder Liviu Dragnea.

Konflikten skapte overskrifter i Romania forrige uke da statsminister Tudose anklaget innenriksminister Carmen Dan for løgn og ba henne om å gå av. Dan, som er en nær alliert av Dragnea, nektet.

– Jeg går med hodet hevet, sa Tudose etter møtet i PSD mandag kveld.

Den offisielle avskjedssøknaden overleveres til landets president tirsdag, opplyser regjeringen. Også hans visestatsminister, Marcel Ciolacu, går av.

Tudose har vært statsminister i Romania siden juni 2017. I fjor kastet de rumenske sosialdemokratene sin egen regjering i en mistillitsavstemning i kjølvannet av en konflikt mellom Dragnea og den forrige statsministeren, Sorin Grindeanu.

Dragnea kan ikke selv bli statsminister på grunn av en dom for stemmefusk, men han har åpent erklært at han akter å beholde kontrollen over regjeringen. Partilederen etterforskes for tiden for korrupsjonsanklager i to separate saker.

