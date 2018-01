Palestinske ledere ber PLO oppheve anerkjennelsen av staten Israel

NTB utenriks

Avstemningen fant sted i Det palestinske sentralrådet, en viktig del av Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO), mandag kveld.

Vedtaket går ut på at PLO blir bedt om å trekke sin anerkjennelse av staten Israel inntil Israel anerkjenner staten Palestina, opphever annekteringen av Øst-Jerusalem og stanser all bosetningsaktivitet, ifølge en uttalelse.

Det er ikke klart om avstemningen er bindende for PLO.

I en annen avstemning i 2015 gikk rådet inn for å stanse sikkerhetskoordineringen med Israel, men denne beslutningen ble aldri gjennomført.

Avstemningen mandag kveld endte med at 74 representanter stemte for, to imot, mens tolv avsto fra å stemme, ifølge en AFP-journalist som var til stede på møtet.

Palestinas president Mahmoud Abbas kalte søndag Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad for «århundrets slag i ansiktet».

Selv om verdenssamfunnet har reagert kraftig på president Donald Trumps Jerusalem-beslutning, risikerer palestinerne å miste støtte hvis de opphever sin tidligere anerkjennelse av staten Israel.

