Erdogan vil knuse USA-støttede styrker i Syria

NTB utenriks

Syria og regimets allierte Russland fordømmer også amerikanernes planer om å opprette en kurdisk-ledet grensestyrke som på sikt skal bestå av 30.000 personer.

– USA har innrømmet at de har opprettet en terroriststyrke langs vår landegrense. Vår plikt er å kvele denne terrorstyrken før den blir født, sa Erdogan i en tale i Ankara mandag.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS kunngjorde planen søndag og hevder en slik styrke vil være sentral i å hindre at ekstremistgruppa gjenoppstår i Syria.

Styrken skal operere i grenseregionen som i dag kontrolleres av kurdisk milits, ifølge koalisjonen, som også Norge og Tyrkia er en del av.

Tyrkisk invasjon

Erdogan sier at den tyrkiske hæren nå er klar til å starte en storoffensiv mot to strategisk viktige byer nord i Syria: Afrin og Manbij. Begge kontrolleres av kurdisk milits som støttes av Tyrkias NATO-allierte USA.

Militærintervensjonen kan starte når som helst og vil vare fram til «den siste gjenværende terrorist» i grenseregionen er død, ifølge den tyrkiske presidenten.

Tyrkiske artilleriangrep mot Afrin har allerede pågått i to døgn og ble trappet opp mandag, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Terrorliste

USA ser for seg at rundt halvparten av krigerne i den nye styrken skal hentes fra Syrian Democratic Forces (SDF). Amerikanskstøttede SDF domineres av den kurdiske YPG-militsen og har drevet IS ut av store deler av det nordlige og østlige Syria ved hjelp av USA-ledede luftangrep.

YPG antas å ha tette bånd til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) i Tyrkia, som står på terrorlisten til Tyrkia, EU og USA. Til tross for dette har YPG mottatt betydelig amerikansk militærstøtte de siste årene.

Russisk kritikk

Russland mener amerikanernes planer om en egen grensestyrke gir økt frykt for at Syria er i ferd med å splittes opp.

– Dette bidrar ikke til å roe ned situasjonen, sier utenriksminister Sergej Lavrov og sier de venter

Den syriske regjeringen, som har vært sterkt imot Tyrkias intervensjon, kaller også amerikanernes planer for et grovt overtramp. Den USA-ledede koalisjonen vil ikke kommentere Erdogans trusler om å kvele grensestyrken ved fødselen.

– Tyrkia er et verdsatt medlem av koalisjonen med 74 land og en NATO-partner, og de deler vårt oppdrag om å sikre at IS lider et varig nederlag i Irak og Syria, heter det i en uttalelse sendt fra koalisjonen til nyhetsbyrået AP.

(©NTB)