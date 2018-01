Minst to omkom i kraftig jordskjelv utenfor Peru

NTB utenriks

Jordskjelvet ble målt til 7,1 og hadde sitt senter 12 kilometer under havbunnen, drøyt 40 kilometer sørvest for Acari, opplyser amerikanske USGS.

Skjelvet kunne merkes i hovedstaden Lima drøyt 550 kilometer lenger nord, forteller innbyggere i byen.

En 55 år gammel mann omkom da han fikk en murblokk over seg i landsbyen Yauca, og 20 andre ble skadd i landsbyen Chala.

Det andre offeret mistet livet i det samme området, opplyser lederen for landets geofysiske institutt, Hernando Tavera, ifølge CNN til TV Peru.

Flere lokalsamfunn er strømløse etter skjelvet, som også ødela veier og fikk mange bolighus til å rase sammen, forteller guvernøren i Arequipa-regionen, Yamila Osorio til nyhetsbyrået Reuters.

The Pacific Tsunami Warning Center advarte først mot en tsunami på mellom 0,3 og 1 meter etter skjelvet, men opplyste en halvtime senere at faren var over.

