Iransk oljetanker sank utenfor kysten av Kina

Oljetankeren Sanchi hadde 136.000 tonn lettolje om bord da den kolliderte med et Hongkong-registrert lasteskip i Østkinahavet 6. januar.

Kollisjonen førte til en eksplosiv brann om bord i tankskipet, og søndag meldte iranske og kinesiske medier at skipet hadde gått ned.

Sanchi hadde et mannskap på 30 iranere og to bangladeshere, og alle omkom i ulykken. Kun tre av dem er blitt hentet opp.

Mannskapet på 21 om bord på det kinesiske frakteskipet CF Crystal slapp uskadd fra kollisjonen.

Alt håp ute

– Vi kan bekrefte at det ikke er håp om å finne overlevende blant de 29 savnede besetningsmedlemmene, og alle 32 om bord er dermed omkommet, sier Mahmoud Rastad, leder for Irans sjøfarts- og havnemyndigheter, til nyhetsbyrået ISNA.

– Til tross for vår innsats, har det ikke latt seg gjøre å slukke brannen og finne de omkomne, som følge av gjentatte eksplosjoner og gasslekkasjer om bord, sier han videre.

President Hassan Rouhani har sendt sine kondolanser til de pårørende.

Den første av de tre omkomne som er fraktet i land, ble funnet i løpet av uken som gikk. De to andre ble funnet lørdag da brannmannskaper klarte å ta seg om bord i Sanchi. Der ble de to omkomne funnet i en livbåt.

Gransking

Rouhani har bedt alle relevante statlige organer om å bidra i granskingen av tragedien, og til å iverksette eventuelle nødvendige rettslige tiltak, ifølge iransk statlig fjernsyn.

Kinesiske myndigheter var søndag kveld ikke tilgjengelig for kommentar, men den statlige fjernsynskanalen CGTN melder, etter å ha bekreftet at skipet har sunket, at skipets tale- og dataregistrator, som fungerer på tilnærmet samme måte som de såkalte svarte boksene på fly, er blitt funnet. Så langt er årsaken til kollisjonen ukjent.

Tankskipet var lastet med kondensat, en type olje som er så lett at den raskt fordamper eller brenner opp, noe som reduserer faren for et større utslipp. Kinesiske myndigheter har opplyst at det ikke har dannet seg noe større oljeflak på sjøen, melder BBC.

Voldsomme flammer, giftig røyk og dårlig vær har gjort redningsarbeidet svært vanskelig, og skipet hadde i flere dager drevet i retning den japanske øya Amami Oshima sørøst for Shanghai.

Det iranske Panama-registrerte tankskipet Sanchi var på vei fra Iran til Sør-Korea da ulykken skjedde utenfor den kinesiske kysten, 257 kilometer øst for Shanghai.

Kondensatolje skiller seg fra svart olje som man ofte kan se flytende i flak på sjøen ved utslipp. Kondensatolje brukes som ingrediens i blant annet flydrivstoff, bensin, diesel og olje til oppvarming.

