Abbas: Trumps Jerusalem-anerkjennelse er århundrets slag i ansiktet

– Jerusalem ble fjernet fra bordet på grunn av én Twitter-melding fra herr Trump, sa Abbas i en tale søndag.

Talen markerte starten på et to dager langt PLO-møte i Ramallah der palestinerne skal meisle ut en strategi for å konfrontere USA etter Trumps kunngjøring 6. desember.

– Vår evige hovedstad er Jerusalem, og vi kommer ikke til å akseptere det som har blitt tilbudt oss om å gjøre Abu Dis til Palestinas hovedstad i stedet for byen Jerusalem, sa Abbas, med henvisning til at amerikanske tjenestemenn har tilbudt palestinerne Jerusalem-forstaden Abu Dis som hovedstad.

– Vi står overfor et avgjørende tidspunkt. Vår framtid står på spill, sa Abbas.

Palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som hovedstad i en framtidig palestinsk stat. Israel mener hele Jerusalem må være Israels hovedstad.

PLO må nå «revurdere» sin anerkjennelse av Israel, mener Salim Zanoun, president i PLOs sentralstyre. PLO anerkjente Israel som stat som del av Oslo-avtalen fra 1993, avtalen som også dannet grunnlag for den palestinske selvstyremyndigheten som Abbas i dag leder.

– Om Oslo sier jeg: Det finnes ikke noe Oslo, sa Abbas i talen sin søndag.

– Israel gjorde slutt på Oslo, sa han videre.

Oslo-avtalen, der både Norge og USA bidro som meglere, har i praksis vært død lenge. Målet var at avtalen skulle lede fram til endelige sluttforhandlinger innen 1998.

