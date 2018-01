83 land berørt av salmonella-skandale

NTB utenriks

– Vi må redegjøre for størrelsen av dette. Over 12 millioner bokser er påvirket, sier selskapets administrerende direktør, Emmanuel Besnier, til franske medier lørdag.

Han la til at distributører ikke lenger trenger å gå gjennom alle boksene for å finne ut hvilke som er smittet.

– De vet at alt må fjernes fra hyllene.

Besnier vektlegger at alle berørte familier vil bli kompensert. Han sier konsekvensene av helserisikoen familier og spedbarn har vært utsatt for, er noe han tenker mye på.

– Det er for oss, og for meg, en stor bekymring.

Firmaet har allerede blitt saksøkt av flere hundre familier som mener barna har blitt smittet av salmonella gjennom Lactalis’ produkter. Så langt har franske myndigheter bekreftet 35 tilfeller av salmonellasmittede barn.

Samtidig er det rapportert om et tilfelle i Spania, samt et annet i Hellas som er under etterforskning.

