20 bekreftet omkommet i jordskredene i California

Fire er fortsatt savnet.

Etter ti måneder med tørke, ble Santa Barbara fylke rammet av kraftig regnvær tidligere i uken. Det førte til at jordskred skylte nedover åssidene i flere byer. Særlig stedet Montecito er hardt rammet.

I tillegg til de omkomne og savnede, ble 28 personer skadd. 65 boliger og åtte forretningslokaler ble helt ødelagt, og flere hundre bygninger fikk skader.

– Det ustabile miljøet er fortsatt en kritisk trussel mot både sivile og redningsmannskaper. De store mengdene søle og vrakgods gjør det vanskelig å komme fram, heter det i en uttalelse fra myndighetene søndag.

– Søk og redning har høyeste prioritet, slås det fast.

Voldsomme skog- og krattbranner i området førte store evakueringer i området i desember, og jordskredene kom bare to uker etter at innbyggerne vendte tilbake. Brannene ødela mesteparten av vegetasjonen, og bidro dermed til at jordskredene ble utløst.

