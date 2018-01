Varetektsfengslet for voldtekt av norsk 19-åring i Danmark

NTB utenriks

Den medtatte kvinnen ble funnet på en benk i havneområdet i Aalborg i 3-tiden natt til første nyttårsdag og fortalte at hun var blitt utsatt for en fullbyrdet voldtekt av en mann hun hadde møtt noen timer tidligere.

Den rettsmedisinske undersøkelsen underbygde kvinnens forklaring, og beskrivelsen hun ga av mannen resulterte fredag i en pågripelse.

Lørdag ble den pågrepne 18-åringen framstilt for fengsling bak lukkede dører ved Retten i Aalborg, som fant bevisene så sterke at han ble varetektsfengslet for fire uker.

18-åringen nekter straffskyld og har anket beslutningen om varetektsfengsling inn for landsretten, opplyser påtaleansvarlig Morten Søndeerby til avisa Nordjyske.

