Over 50 afrikanske land krever unnskyldning fra Trump

– Vi er meget forferdet og fordømmer på det sterkeste de grove, rasistiske og fremmedfiendtlige uttalelsene fra USAs president som kommer fram i mediene, heter det i en felles uttalelse.

Hastemøte

FN-ambassadørene fra de forskjellige afrikanske landene møttes til et fire timers langt hastemøte fredag. De var alle enstemmig i kravet om at Trump må trekke tilbake uttalelsene og be om unnskyldning.

Fredag ble det kjent at Trump i et møte om innvandringsspørsmål for Haiti, El Salvador og afrikanske land, skal ha omtalt dem som «drittland». Selv har han benektet dette, men en senator som var til stede under møtet bekrefter at det ble sagt.

– Vi er bekymret over den vedvarende og økende trenden fra den amerikanske administrasjonen mot Afrika og folk med afrikansk bakgrunn hvor det rakkes ned på kontinentet og fargede, heter det i pressemeldingen.

Samtidig takker de alle amerikanere som har fordømt uttalelsene.

«Rasistisk»

Kritikken har haglet mot Trump, og mange betegner utsagnet som rasistisk, inkludert FN.

Fredag reagerte også Trumps motkandidat i presidentvalget, Hillary Clinton. Hun bemerket at det fredag var åtte år siden Haiti ble rammet av et svært ødeleggende jordskjelv.

– Det er en dag der man skal minnes tragedien, hedre det uovervinnelige haitiske folket, og forsikre om USAs forpliktelse til å hjelpe våre naboer. Isteden er vi utsatt for Trumps ignorante og rasistiske syn på alle som ikke ser ut som ham.

