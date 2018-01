Harrods i London skal fjerne Diana-minnesmerke

NTB utenriks

Britiske medier, blant dem The Times og BBC, meldte lørdag at bronsestatuen skal returneres til Dodis far, Mohammed Fayed, den egyptiske forretningsmannen som tidligere eide Harrods.

Det var han som fikk laget statuen av sønnen og Diana som danser. Prinsessen, Dodi Fayed og sjåføren Henri Paul omkom da bilen deres krasjet inn i en betongstolpe i Alma-tunnelen i Paris i 1997.

Statuen, som ble satt opp hos Harrods i 2005, ble stående etter at Qatars kongefamilie kjøpte forretningen i 2010.

Harrods-sjef Michael Ward sier at siden en ny Diana-statue planlegges i Kensington Palace, er tiden kommet for å returnere statuen i varemagasinet til Fayed.

