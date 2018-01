NTB utenriks

Flere personer ble også såret i angrepet, som fant sted ved Aden-plassen nord i byen.

Ingen tok umiddelbart på seg ansvaret for angrepet, men Bagdad rammes jevnlig av angrep utført av ekstremistgruppa IS.

I desember kunngjorde irakiske myndigheter at krigen mot den islamistiske bevegelsen var over, siden den er drevet bort fra størstedelen av områdene den en periode kontrollerte. Men IS er fortsatt aktive i noen deler av Irak, og enkelte celler opererer i blant annet Bagdad.

