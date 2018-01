Colombianske opprørere skal ha bortført ingeniør

NTB utenriks

Colombiansk politi opplyser lørdag at en 41 år gammel petroleumsingeniør ble bortført fra et kontor i Saravena nær grensen til Venezuela av to maskerte menn som sa de tilhørte ELN.

Hendelsen skjer etter et sammenbrudd i fredssamtalene mellom ELN og myndighetene i Bogota. Lørdag skal FNs generalsekretær António Guterres, som støtter fredssamtalene mellom partene, besøke landet.

President Juan Manuel Santos, som ble tildelt Nobels fredspris for sin innsats for å slutte fred med en annen geriljagruppe i landet, FARC, sa onsdag at fredssamtalene med ELN er satt på vent etter angrep.

Samtalene skulle etter planen gjenopptas i nabolandet Ecuador, men en 101 dager lang våpenhvile løp ut uten at en avtale om videreføring kom på plass.

ELN er en langt mindre gruppe enn FARC.

