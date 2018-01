Trusler mot paven i Chile

NTB utenriks

Paven innleder et besøk i Chile neste uke.

Natt til fredag ble tre kirker angrepet med brannbomber. I en av dem tok dørene fyr før flammene ble slukket av brannmannskaper.

– De neste bombene havner i prestekjolen din, sto det på et flygeblad som ble etterlatt ved en av kirkene.

En bombegruppe rykket ut til en fjerde kirke, der en tønne med brennbar væske skal ha vært etterlatt.

I flygebladene som er funnet, uttrykkes det støtte til mapuche-folkets sak. De kjemper blant annet for landrettigheter. Pave Frans skal holde messe og møte mapuche-representanter i byen Temuco sør i landet onsdag.

Bachelet deltok på et møte om sikkerhetssituasjonen fredag, og uttalte i etterkant at Chile er klar for besøket, det første pavebesøket siden Johannes Paul II var i landet i 1987.

– Jeg inviterer alle til å oppleve dette besøket med respekt, solidaritet og glede, sa presidenten.

Så langt er det ikke meldt om pågripelser etter forsøkene på ildspåsettelse. En liten mapuche-gruppe har tidligere tydd til vold for å fremme sin sak, og Chile har også en håndfull anarkistgrupper som fra tid til annen står bak hærverk og sammenstøt med politiet under demonstrasjoner. Politiet har tidligere sagt at 18.000 tjenestemenn vil settes inn når paven besøker byene Santiago, Temuco og Iquique.

