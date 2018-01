Trump sier USA trekker seg hvis ikke Iran-avtalen «fikses»

NTB utenriks

– Selv om jeg er sterkt tilbøyelig, har jeg ennå ikke trukket USA fra atomavtalen med Iran, heter det i en uttalelse fra presidenten.

– I stedet har jeg skissert to mulige veier videre. Enten blir avtalens katastrofale feil fikset, eller så trekker USA seg, heter det videre.

Trump trakk som ventet ikke USA fra avtalen fredag, men varslet likevel nye sanksjoner mot landet.

De nye sanksjonene er imidlertid ikke knyttet til Irans atomprogram, men til landets utvikling av raketter, brudd på menneskerettighetene og myndighetenes sensur, opplyser Det hvite hus. Totalt 14 iranske statsborgere og selskaper omfattes.

Press

Med uttalelsen om at avtalen må fikses forsøker Trump å legge press på europeiske allierte som er sterkt uenige i den amerikanske presidentens vurdering av atomavtalen.

Iran inngikk i 2015 en avtale med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og EU om å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), mot at FN opphevet de økonomiske sanksjonene mot landet.

IAEA har siden overvåket avtalen nøye og hittil konkludert med at iranerne overholder sine forpliktelser. Ifølge IAEA har Iran redusert lagrene av lavanriket uran og tungtvann til det avtalte, og landet har heller ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet. Arbeidet med Arak-reaktoren har heller ikke startet opp igjen.

– Avtalen fungerer

– Avtalen fungerer. Den leverer på sitt hovedmål, som er å holde Irans atomprogram under kontroll, sa EUs utenrikssjef Federica Mogherini torsdag.

Uttalelsen falt under et besøk av Irans utenriksminister Mohammad Jawad Zarif i Brussel. Der holdt de et møte sammen med Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian, Storbritannias utenriksminister Boris Johnson og Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel for å diskutere atomavtalen.

Etter møtet kom de europeiske toppdiplomatene med et unisont budskap om støtte til avtalen.

Nye sanksjoner

Blant dem som fredag ble satt på USAs sanksjonsliste, er ayatolla Sadegh Larijani, som er øverste ansvarlig for det iranske rettsvesenet. Bakgrunnen for dette er at amerikanerne knytter ham til brudd på menneskerettighetene og sensur.

Larijani kunngjorde tidligere i uka at Iran lempet på landets strenge narkotikalover og opphevet bruken av dødsstraff for de aller fleste narkotikaforbrytelsene.

Kunngjøringen har tilbakevirkende kraft og rundt 5.000 som er dømt til døden for narkotikaforbrytelser, unngår dermed henrettelse.

(©NTB)