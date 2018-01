Kilder: Trump sier han vil ha innvandrere fra Norge, ikke «drittland»

NTB utenriks

Under møtet på presidentens kontor torsdag, skal Trump ha blitt frustrert under diskusjoner om innvandringsspørsmål for land som Haiti, El Salvador og flere afrikanske land, skriver Washington Post.

– Hvorfor lar vi alle disse folkene fra drittland komme hit, spurte Trump, ifølge to personer som har blitt informert om møtet. De sier flere av dem som var til stede, reagerte på utsagnet.

Trump skal så ha sagt at han heller ønsker innvandrere fra land som Norge, etter å ha møtt statsminister Erna Solberg (H) onsdag.

Strengere

Presidenten har siden innsettelsen i fjor kjempet for å få gjennom en strengere innvandringspolitikk i USA. Denne uken bekreftet Trump-administrasjonen at de har vedtatt å fjerne en ordning som har gjort at nesten 200.000 personer fra El Salvador har fått oppholde seg i USA.

Onsdagens møte var basert på et forslag fra to senatorer om å gjeninnføre ordningen som gir oppholdstillatelse til immigranter fra disse landene. Forslaget er en del av en tverrpolitisk innvandringsavtale som skal gi Trump gjennomslag for grensemuren mot Mexico og endringer i det amerikanske visumlotteriet.

Ordninger med midlertidig opphold for folk fra Haiti, Nicaragua og Sudan ble opphevet i fjor.

– Kjemper for det amerikanske folk

Talsmann Raj Shah i Det hvite hus vil verken bekrefte eller avkrefte Trump at sa det kildene hevder.

– Noen politikere i Washington velger å kjempe for andre land, mens president Trump alltid vil kjempe for det amerikanske folk. Slik som andre nasjoner som har omstendelige innvandringslover, kjemper president Trump for permanente løsninger som gjør landet vårt sterkere ved å ønske velkommen dem som kan bidra i samfunnet, styrke økonomien vår og assimilere seg, sier Shah.

Reagerer kraftig

Utsagnet har satt sinnet i kok på begge sider i Representantenes hus. Demokraten Cedric Richmond sier Trumps kommentar er nok en bekreftelse på hans rasistiske og ignorante holdninger.

– Det underbygger også bekymringene vi hører hver dag om at presidentens slagord «Make America Great Again» egentlig betyr «Make America White Again», sier han.

– Vi kan nå si med hundre prosent sikkerhet at vår president er en rasist som ikke deler holdningene som er forankret i grunnloven, sier demokraten Luis Gutierrez.

Republikaneren Mia Love kaller kommentaren uvennlig, splittende og i strid med landets verdier.

– Denne oppførselen er uakseptabel fra landets leder.

