Gjennombrudd i sonderingene i Tyskland 

NTB utenriks

Gjennombruddet kom fredag morgen etter en mer enn 24 timer lang samtalerunde.

Tysklands statsminister Angela Merkel og hennes kristenkonservative parti CDU har vært i sonderinger med sitt bayerske søsterparti CSU og det sosialdemokratiske partiet SPD om en ny regjering.

De tre partiene er nå enige om et 28 sider langt utkast til regjeringserklæring. Det skal danne grunnlaget for videre forhandlinger.

– Verden venter ikke på oss. Vi trenger en ny start for Europa, sa Merkel da partilederne møtte pressen fredag formiddag.

SPD-godkjenning

De formelle forhandlingene kan likevel ikke starte før partiorganene gir klarsignal. Fredag ga styret i SPD grønt lys. Bare seks av de 40 styremedlemmene i SPD skal ha stemt imot, opplyser partikilder til nyhetsbyrået DPA.

Partileder Martin Schulz trenger imidlertid godkjenning fra landsmøtet før han kan gå videre. Det går av stabelen i Bonn 21. januar. De formelle forhandlingene kan først starte etter dette, og det kan fort drøye til mars før en endelig enighet er på plass.

Schulz bekrefter fredag at han vil anbefale landsmøtet å si ja til forhandlinger. Han mener det er oppnådd «enestående resultater» i sonderingene.

Internt i partiet har det likevel vært betydelig skepsis til å danne en ny storkoalisjon etter valgnederlaget i fjor høst.

Enighet om asyltak

I utkastet til regjeringserklæring kommer det blant annet fram at partiene er enige om å sette et tak på antall asylankomster til Tyskland. Taket skal ligge i spennet mellom 180.000 og 220.000 asylsøkere i året.

I tillegg skal antall familiegjenforeninger begrenses til 1.000 i måneden.

I enigheten kommer det også fram at SPD ikke fikk gjennomslag for sitt krav om å øke toppskatten. Ifølge CDU og CSU skal det ikke komme noen skatteøkninger.

De tre partiene varsler derimot at de vil øke pengebidragene til EU, et signal som etter alt å dømme vil vekke stor glede i Brussel.

EUs budsjetter vil bli satt under sterkt press når Storbritannia forsvinner ut av unionen, og EU-kommisjonen har denne uka gått ut med en bønn til andre medlemsland om å øke sine bidrag.

Valgnederlag

CDU, CSU og SPD regjerer også i dag sammen i en storkoalisjon, men etter valget i høst var det lite appetitt for å fortsette.

Valgresultatet ble et knusende nederlag for Schulz og hans sosialdemokratiske parti, som bare fikk 20,5 prosent av stemmene – et fall på 5,2 prosentpoeng.

CDU og CSU ble størst med en samlet oppslutning på 32,9 prosent i valget, men for dem ble tapet enda større. Oppslutningen ble hele 8,6 prosentpoeng lavere enn i forrige valg.

I kjølvannet av valget forsøkte Merkel først å danne en koalisjon med høyreliberale FDP og miljøpartiet Die Grüne, men disse samtalene strandet.

Dermed gjenstår en ny storkoalisjon med SPD som eneste alternativ hvis landet skal slippe å gå til valg på nytt.

(©NTB)