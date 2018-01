Dansk politi avslutter søk i Kim Wall-drapssaken

NTB utenriks

– Slik det ser ut nå, har vi besluttet at det ikke er grunnlag for å søke ytterligere i sjøen med verken båter eller dykkere, sier København-politiets visepolitiinspektør Jens Møller Jensen til avisen BT.

Den danske oppfinneren Peter Madsen (46) er siktet for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall om bord i sin privatbygde ubåt i august. Madsen er siktet for forsettlig drap, likskjending og grove seksuelle overgrep under særdeles skjerpende omstendigheter. Han nekter for å ha drept henne og sier hun døde som følge av en ulykke om bord, men har innrømmet å ha partert henne og dumpet likdelene i sjøen.

Siden august har flere likdeler blitt funnet. Den siste av journalistens manglende deler, den høyre armen, ble funnet av dykkere 29. november.

– At alle Kim Walls kroppsdeler er blitt funnet, har vært viktig av flere årsaker, delvis av etiske grunner for de pårørende og delvis av hensyn til etterforskningen, sier Møller.

Håpet var at politiet også skulle finne blant annet Madsens og Walls mobiltelefoner, men politiet gir nå altså opp videre søk. Hensikten var at telefonene kunne ha kastet ytterligere lys over saken, men politiet mener tilsynelatende at telefonene ikke er av så avgjørende betydning at politiet ser grunn til å fortsette innsatsen.

Det er ventet at Københavns Politi etter hvert er klar til å fremme tiltale i saken.

(©NTB)