Stort juvelran fra luksushotell i Paris

Ranerne slo til mot en smykkebutikk inne på hotellet ved 18.30-tiden onsdag og fikk med seg smykker og andre verdisaker for anslagsvis 4,5 millioner euro, tilsvarende 43 millioner kroner.

– Verdensberømte gullsmeder stiller ut sine smykker og juveler ved Ritz, sier en politikilde.

De fem ranerne var bevæpnet med øks og skytevåpen og knuste vinduet til butikken før de tok med seg det de klarte av smykker. En hotellansatt forteller at de hørte en høy lyd og et spetakkel fra gaten utenfor.

– Folk som kom gående forbi, søkte tilflukt inne i hotellet. Vi skjønte ikke hva det var som foregikk før noen fortalte oss at det hadde vært et ran, sier den ansatte. En annen ansatt sier han så to motorsykler kjøre i stor fart ned en gate på baksiden av hotellet.

Politiet opplyser at tre av ranerne ble pågrepet idet de forlot hotellet. De to siste er fortsatt på frifot.

