Piratangrep mot skip på laveste nivå på 20 år

NTB utenriks

I fjor registrerte IMB 180 saker som omfattet piratvirksomhet og væpnet ran mot skip. Det er en nedgang på 19 hendelser fra 2016. Man må tilbake til 1995 for å finne et like lavt tall, heter det i IMBs årlige rapport.

Men en håndfull land går motsatt vei. IMB har registrert 22 hendelser på Filippinene i fjor, en oppgang på 10 fra året før. Flesteparten av dem omfatter småskala-angrep mot skip som var ankret opp ved landets to største havneanlegg i Manila og Batangas. Sør på Filippinene ble mannskap bortført av opprørere med krav om løsepenger for å bli løslatt.

I Bangladesh var det i fjor en tredobling i antall piratangrep, til totalt elleve angrep. Flesteparten av dem fant sted i landets viktigste havn i Chittagong.

IMB har registrert total 16 angrep der det ble skutt mot skip på verdensbasis i fjor. Sju av disse fant sted i Guinea-golfen utenfor Afrikas vestkyst. Utenfor Nigerias kyst har IMB registrert ti angrep med bortføringer av til sammen 65 sjøfolk.

Utenfor Somalias kyst fant det sted ni angrep i fjor, en oppgang på to fra året før. Et av angrepene var rettet mot et konteinerskip da pirater skjøt raketter mot skipet etter et mislykket forsøk på å borde skipet.

– Denne dramatiske episoden viser at somaliske pirater fortsatt har evne og intensjoner om å angripe handelsfartøy i havområdene utenfor landets kyst, sier IMB-leder Pottengal Mukundan.

(©NTB)