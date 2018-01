Ingen meldinger om ødeleggelser etter jordskjelv i Myanmar

NTB utenriks

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hadde skjelvet sitt senter på 10 kilometers dyp i et tynt befolket område rundt 40 kilometer vest for byen Pyu, som har 40.000 innbyggere.

Skjelvet ble etterfulgt av tre etterskjelv som alle ble målt til 5,3. USGS tror ikke at skjelvene forårsaket større ødeleggelser i området, som ligger omtrent halvveis mellom Myanmars gamle og nye hovedstad, Yangoon og Naypyitaw.

– Det er liten sannsynlighet for personskader eller ødeleggelser, konkluderer USGS.

I 2016 omkom tre mennesker i et skjelv som ble målt til 6,8. Fire år tidligere mistet 26 mennesker livet og hundrevis ble skadd i et annet skjelv som var like sterkt.

(©NTB)