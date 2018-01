Forcadell trekker seg 

NTB utenriks

Forcadell var en sentral skikkelse i Catalonias mislykkede forsøk på å løsrive seg fra Spania i fjor.

Regionforsamlingen proklamerte under hennes ledelse uavhengighet 27. oktober, men dette ble resolutt stanset av spanske myndigheter som oppløste forsamlingen og skrev ut nyvalg i regionen.

Forcadell og andre katalanske ledere ble pågrepet og varetektsfengslet, men hun slapp ut mot kausjon.

Beholdt flertallet

Separatistene beholdt sitt flertall i regionforsamlingen etter valget 21. desember og Carme Forcadell kunne ha fortsatt som leder, men velger nå å trekke seg.

– Jeg tror at denne nye politiske virkeligheten krever en ny person, en som ikke er gjenstand for straffeforfølgelse, sier hun i begrunnelsen.

Forcadell fortsetter som representant i den katalanske regionforsamlingen.

Trakk seg

Mannen som har vært spådd som Forcadells etterfølger, Catalonias tidligere justisminister Carles Mundo, kunngjorde tidligere i uka at han trakk seg fra politikken. Også han etterforskes for oppvigleri og opprør, noe som har en strafferamme på 30 års fengsel i Spania.

Artur Mas, som var katalansk president fra 2010 til 2016, kunngjorde denne uka at han trakk seg som leder for partiet PDeCAT for å gi rom til nye ansikter.

Mas var også en sentral skikkelse i Catalonias forsøk på å løsrive seg fra resten av Spania og risikerer i likhet med Forcadell og Mundo en lang fengselsstraff.

Det samme gjør Carles Puigdemont, som var president i Catalonia og rømte til Belgia da forsøket på løsrivelse ble stanset.

