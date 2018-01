EU: – Iran-avtalen fungerer 

NTB utenriks

– Avtalen fungerer. Den leverer på sitt hovedmål, som er å holde Irans atomprogram under kontroll, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

Hun fikk torsdag besøk av Irans utenriksminister Mohammad Jawad Zarif i Brussel. Der holdt de et møte sammen med Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian, Storbritannias utenriksminister Boris Johnson og Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel for å diskutere atomavtalen med Iran.

Etter møtet kom de europeiske toppdiplomatene med et unisont budskap om støtte til avtalen.

Mangler alternativer

USAs president Donald Trump har på sin side vært sterkt kritisk til atomavtalen. Han må fredag bestemme seg for om han skal gjeninnføre sanksjoner mot Iran.

Johnson utfordrer den amerikanske presidenten til å lansere et bedre alternativ.

– Jeg mener det må påligge dem som er mot atomavtalen, å komme opp med en bedre løsning. Så langt har vi ikke sett noe, sier han.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har i ni rapporter bekreftet at Iran faktisk overholder avtalen, påpeker Mogherini.

– Det er avgjørende med internasjonalt samhold for å bevare en avtale som fungerer, som gjør verden tryggere, og som forhindrer et potensielt våpenkappløp i regionen, sier hun.

Frykter signaleffekten

Atomvåpen sprer seg, advarer Gabriel. Han mener verdenssamfunnet i en slik situasjon har et ansvar for å vise andre land at diplomati fungerer.

– Det vil være et veldig farlig signal å sende til resten av verden hvis en avtale som forhindrer spredning av atomvåpen, undergraves, sier den tyske utenriksministeren.

Le Drian ber USA direkte om ikke å gjeninnføre sanksjoner.

– Det er avgjørende at alle parter fortsetter å etterleve avtalen. Det gjelder også våre amerikanske allierte, sier han.

Ikke enige om alt

Europeerne understreker at de ikke er enige med Iran om alt. Spesielt Irans rakettprogram og iransk innblanding i de væpnede konfliktene i land som Syria og Jemen vekker bekymring.

– Men disse spørsmålene ligger utenfor rammene av atomavtalen og vil bli diskutert i andre fora, sier Mogherini.

Trump har så langt ikke gjort alvor av truslene om å trekke seg fra avtalen, men kunngjorde i oktober i fjor at Det hvite hus ikke lenger kunne bekrefte at Iran overholder den.

Det er ventet at han fredag vil gjenta dette, men ifølge internasjonale nyhetsbyråer er det ikke ventet at han vil innføre sanksjoner mot Iran i denne omgang.

