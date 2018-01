Sør-Afrikas president unngår mistillit

NTB utenriks

Lokale medier har i ukevis forespeilet leserne noe nærmest et opprør mot Zuma på landsmøtet.

Ryktene fikk oppsving da Zuma før nyttår fikk klar beskjed fra en grunnlovsdomstol om at oppussing av boligen hans for over hundre millioner kroner av statens midler var ulovlig.

Opposisjonen ønsker presidenten stilt for riksrett, men så langt vil ikke grunnlovsdomstolen gå. Men parlamentet kan gjennom en omstendelig prosess avsette Zuma med to tredels flertall.

Den 75 år gamle Zuma anses svekket ved at Cyril Ramaphosa nylig ble valgt til visepresident med løfte om å gjøre noe med korrupsjonen i landet.

(©NTB)