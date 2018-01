Iranske domstoler vil forby sosiale medier

NTB utenriks

Medlemmer av regjeringen og religiøse myndigheter har lagt skylda på utenlandske interesser for de nylige protestene i Iran. Dette er bakgrunnen for at domstolene nå vil forby bruk av appene Telegram and Instagram. Appene kan ikke kontrolleres og må blokkeres helt om folk skal nektes tilgang.

Den mest konservative politiske fløyen i Iran ønsker å ta full kontroll over internett, mens den reformvennlige regjeringen og president Hassan Rouhani er imot dette. Når det gjelder domstolenes forbud har imidlertid ikke regjeringen siste ord.

Diskusjonen er uansett ikke ventet å ha stor effekt på iranernes tilgang i praksis, ettersom forbudte tjenester for Facebook og Twitter allerede har millioner av brukere som har tilgang via app som gir tilgang til private nettverk.

Ved hjelp av sosiale medier er det organisert demonstrasjoner i Iran siden 28. desember. De har blant annet vært rettet mot den store arbeidsløsheten, korrupsjon, landets Midtøsten-politikk og det religiøse etablissementet. 18 demonstranter ble drept og nærmere 3.700 pågrepet i uroen.

