Zuma varsler gransking av korrupsjon 

– Denne saken kan ikke vente lenger, sa Zuma da han kunngjorde beslutningen tirsdag kveld.

Opposisjonen har lenge krevd Zumas avgang som følge av avsløringer om korrupsjon, og ledelsen i regjeringspartiet ANC skal diskutere presidentens videre skjebne under et møte denne uka.

Zuma var visepresident i Sør-Afrika mellom 1999 og 2005, da han ble sparket av president Thabo Mbeki etter korrupsjons- og voldtektsanklager. Han ble frikjent for voldtekt i mai 2006 og utfordret året etter Mbeki som ANC-leder og vant.

Svømmebasseng

Korrupsjonsanklagene ble henlagt i 2009, men Sør-Afrikas ombudsmann for korrupsjonsbekjempelse konkluderte i 2016 med at presidenten hadde brukt nærmere 200 millioner kroner fra statskassen for å pusse opp landstedet sitt.

Blant tiltakene han lot staten betale, var bygging av et svømmebasseng. Det ble fakturert som et brannsikringstiltak.

Zuma nektet for å ha gjort noe galt, men ble til slutt pålagt av landets grunnlovsdomstol å betale tilbake drøyt 4 millioner kroner. Det har han gjort.

Flere nære medarbeidere av ham er fortsatt under etterforskning for korrupsjon, og nye anklager er også rettet mot Zuma selv.

Fikk frist

En sørafrikansk domstol ga i forrige måned Zuma frist på 30 dager til å oppnevne en granskingskommisjon, noe han først gikk rettens vei for å få omgjort.

Zuma gjorde det tirsdag klart at han fortsatt motsetter seg en slik kommisjon, men har likevel gått med på å utnevne den.

ANC valgte i midten av desember den tidligere fagforeningslederen Cyril Ramaphosa, som er en av Sør-Afrikas rikeste menn, til ny leder. Han har lovet å slå hardt ned på korrupsjon i partiets rekker.

