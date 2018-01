Uviss skjebne for amerikansk spionsatellitt

NTB utenriks

Både Wall Street Journal og Bloomberg melder tirsdag at den topphemmelige spionsatellitten med kodenavnet Zuma, verdt milliarder av dollar, er gått tapt.

Satellitten ble skutt opp med en Falcon 9-rakett fra selskapet SpaceX søndag. Raketten lettet fra bakken, men deretter gikk noe galt. Nyhetsmeldingene antyder at satellitten ikke kom i bane, men brant opp i jordatmosfæren.

– Raketten fungerte

Kongressmedlemmer i både Representantenes hus og Senatet er brifet om hendelsen. Det antas at satellitten falt tilbake i atomsfæren fordi den ikke skilte seg fra den øvre delen av raketten slik den skulle, skriver Wall Street Journal. Bloomberg melder at feilen lå i det siste trinnet i Falcon 9-raketten.

En uttalelse fra SpaceX sår imidlertid tvil om den tolkningen av hendelsen.

– Vi kommenterer ikke oppdrag av denne typen, men slik det ser ut nå, tyder dataene på at raketten fungerte slik den skulle, sier en talsperson fra selskapet til nettstedet The Verge, som også melder at et objekt som sannsynligvis er satellitten, har blitt observert i jordbane.

Den amerikanske forsvarskommandoen med ansvar for USAs strategiske styrker, STRATCOM, sporer alle satellitter i bane rundt jorda. De har registrert en ny satellitt i etterkant av oppskytningen og gitt den betegnelsen USA 280. Noen nærmere opplysninger er ikke offentlige, skriver The Verge.

– For hemmelige satellitter gir de ikke noen opplysninger om banen, men de lager en katalogoppføring, sier astrofysikeren Jonathan McDowell til nettstedet.

Uklart

Oppføringen kan bety at satellitten i det minste klarte ett omløp rundt jorda, men tolkningen er usikker. STRATCOM har ikke kommentert saken nærmere.

Zuma skulle opprinnelig sendes ut i rommet i november, men oppdraget ble utsatt fordi SpaceXs ingeniører «ville se nærmere på data» fra en nylig test av dekslene som sitter rundt satellitten under oppskytningen. Disse dekslene er på plass i de tidlige fasene av en oppstigning, men kastes av før satellitten plasseres i sin endelige bane.

Selskapet Northrop Grumman har bygget satellitten, men de har ikke kommet med noen utfyllende opplysninger om hendelsen. Selskapet viser til at oppdraget er hemmeligstemplet.

Det er heller ikke kjent hvilken amerikansk etat eller forsvarsgren som sto bak satellitten.

