USA advarer mot å slippe Nord-Korea inn i varmen

En talskvinne for amerikansk UD sier USA hilser tirsdagens møte om nordkoreansk OL-deltakelse i Sør-Korea velkommen, men advarer samtidig mot å slippe Kim Jong-un inn i varmen.

– USA er i nær kontakt med sørkoreanske ledere, som vil sikre at Nord-Koreas deltakelse i vinter-OL ikke skjer i strid med de sanksjoner Sikkerhetsrådet har innført som følge av Nord-Koreas ulovlige atom- og rakettprogram, sier Heather Nauert.

Ifølge Nauert er USA og Sør-Korea enige om å opprettholde maksimalt press mot Kim Jong-un og hans regime, for å få nordkoreanerne til å skrinlegge atomvåpenprogrammet og sikre en atomvåpenfri Koreahalvøy.

Nauert kommenterte ikke nyheten om at utsendinger fra Nord- og Sør-Korea tirsdag også ble enige om å holde militære samtaler for å dempe spenningen mellom de to land.

FNs generalsekretær António Guterres mener dette er gode nyheter.

– Gjenopprettingen og styrkingen av slike kanaler er helt avgjørende for å redusere faren for feilvurderinger eller misforståelser, og for å redusere spenningen i regionen, sier Guterres via sin talsmann Stephane Dujarric.

