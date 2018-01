Nord-Korea og Sør-Korea enige om å gjenopprette militær direktelinje

NTB utenriks

Avtalen er inngått i forbindelse med samtalene mellom de to landene natt til tirsdag norsk tid.

Linjen har vært stengt i nesten to år. Den gjenopprettes mindre enn en uke etter at en sivil telefonlinje igjen ble tatt i bruk på grensen mellom de to landene.

Direktelinjen vil være fullt ut operativ fra og med onsdag, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Ifølge Sør-Koreas visegjenforeningsminister Chun hae-Sung kommer Sør-Korea til å bruke den militære direktelinjen fra klokka 8 onsdag morgen.

Telefonlinjen ble stengt i februar 2016 da Sør-Korea besluttet å stenge en felles industrisone rett ved grensen. Mange nordkoreanere jobbet ved fabrikkene i sonen.

En annen militær direktelinje ved den østlige delen av grensen har vært ute av drift siden 2008. Forbindelsen ble brutt etter at Sør-Korea la ned et turistprogram som organiserte turer til et fjell like ved grensen til Nord-Korea. Denne linjen vil ikke bli gjenopprettet på grunn av tekniske problemer.

(©NTB)