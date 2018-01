Iransk parlamentariker: 3.700 pågrepet under protester

NTB utenriks

Ifølge parlamentarikeren Mahmoud Sadeghi ble demonstrantene pågrepet av ulike politi- og sikkerhetsstyrker, noe som har gjort det vanskelig å få oversikt over hvor mange som ble pågrepet.

I en uttalelse på nasjonalforsamlingens nettside icana.ir tirsdag sier han ikke noe om hvor han har fått tallene fra.

Under et lukket møte med landets sikkerhetstopper søndag krevde nasjonalforsamlingen å få en nøyaktig oversikt over hvor mange som ble pågrepet under de flere dager lange demonstrasjonene, som startet i romjulen.

Parlamentarikerne krevde også rettssikkerhet for de pågrepne. Straks etter ble 70 personer løslatt.

Protestene brøt ut i flere iranske byer i romjulen og blir regnet som de største i Iran siden 2009. De begynte som en protest mot arbeidsløshet og korrupsjon, men utviklet seg til protester mot regjeringen og krav om et nytt styre.

Minst 21 personer ble drept, ifølge offisielle tall.

Innenriksminister Abdolreza Rahmani Fazli har tidligere sagt at rundt 42.000 mennesker deltok i protestene. Det innebærer at rundt 10 prosent av dem ble pågrepet.

Som et svar på de regimekritiske protestene samlet titusener seg til motdemonstrasjoner for å vise støtte til det sjiamuslimske prestestyret.

