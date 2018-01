Enighet om militære samtaler på Korea-halvøya

NTB utenriks

Beskjeden kom etter at de to landene møttes til samtaler for første gang på over to år natt til tirsdag norsk tid.

I en felles uttalelse sier de to landene at de vil «trappe ned den nåværende militære spenningen og holde militære samtaler for å ta opp saken».

I kunngjøringen heter det også at de to landene vil «samarbeide aktivt» under vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea, som holdes 9. – 25. februar.

Nord-Korea varslet tidligere tirsdag at landet vil sende en delegasjon til lekene. I den felles kunngjøringen går det fram at den skal bestå av både idrettsutøvere, en heiagjeng, tilskuere, et oppvisningslag i taekwondo, medlemmer av Nord-Koreas olympiske komité og et pressekorps. Sør-Korea skal sørge for å gi delegasjonen innkvartering, mat og andre bekvemmeligheter.

Landene har også blitt enige om å gjenopprette en militær direktelinje som ble kuttet for nesten to år siden.

