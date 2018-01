Ekspert: – Nord-Koreas OL-deltakelse tegn på tøvær

NTB utenriks

Konflikten har de siste årene vært preget av krigsretorikk, rakettester og sanksjoner, og samtalene er ett av få tegn på forhandlingsvilje.

Men tiltakene som Nord-Korea og Sør-Korea nå er blitt enige om, betyr ikke at de er på vei mot en varig fred, understreker Niklas Swanström, sjef for Institutet för sikkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP) i Stockholm.

– Man skal være tydelig på at vi har en midlertidig ro og en mulighet til å håndtere situasjonen. Men man skal ikke tro at det automatisk kommer til å føre til en langsiktig, stabil fred, sier Swanström til nyhetsbyrået TT.

– Det er sannsynligvis et pusterom som det er opp til oss å utnytte på beste måte, føyer han til.

Militær hotline

De to landene ble tirsdag blant annet enige om å gjenopprette en militær direktelinje. Etter møtet har Sør-Korea også signalisert at de kan tenke seg å oppheve sanksjonene mot Nord-Korea på midlertidig basis. I tillegg har landet foreslått at familier som er blitt splittet av konflikten, skal kunne møtes neste måned, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Størst oppsikt vekker det imidlertid at Nord-Korea har bestemt seg for å sende utøvere til vinter-OL i Sør-Korea. Det har stor politisk betydning, mener Liselotte Odgaard, lektor ved Forsvarsakademiet i København.

– Nord-Korea og Sør-Korea bruker OL til å vise at de snakker sammen igjen. Det har skjedd etter at Sør-Korea i over et år har forsøkt å få Nord-Korea i tale, men de har møtt en mur av taushet, sier Odgaard til Ritzau.

Hun mener at både Kina og USA har spilt en viktig rolle for å gjøre samtalene mulig. Mens Kina har bedret sitt forhold til Sør-Korea, har USA sagt ja til å utsette de neste militærøvelsene med Sør-Korea til etter OL.

Kina ga tirsdag uttrykk for å være svært fornøyd med samtalene.

– Som nabo til Koreahalvøya støtter og gleder Kina seg over de siste positive handlingene som de to koreanske landene har gjort for å bedre sitt gjensidige forhold, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Beijing.

– Trump i skyggen

Spørsmålet er imidlertid om USAs president Donald Trump likevel føler seg stilt i skyggen.

– Denne avtalen setter Donald Trump på tilskuerplass, og det tror jeg ikke han er helt fornøyd med, sier Swanström til TT.

Han framholder også at de to landene er blitt enige om tiltak som er relativt enkle å gjennomføre.

– Det er viktig for Nord-Korea å vise fram sine idrettsutøvere. Det er en del av propagandamaskinen, sier forskeren, som tror regimet kun vil la befolkningen se utvalgte deler av OL.

Pause i rakettester

– Hvis for eksempel USA eller Sør-Korea gjør det bra, er det ikke sikkert at nordkoreanerne kommer til å få oppleve det. Jeg vil tro at fokus kommer til å være på det som passer regimet, sier han.

Swanström tror samtidig at det blir langt vanskeligere å lykkes i en ny forhandlingsrunde. I første omgang regner han med en pause både når det gjelder Nord-Koreas rakett- og atomvåpentester og Sør-Koreas militærøvelser med USA.

– Før eller siden må de gjenoppta øvelsene i en slags form, men man trenger kanskje ikke gjøre det i den mest aggressive formen, sier Swanström.

(©NTB)