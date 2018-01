Tre nye mesling-tilfeller registrert i Sverige

NTB utenriks

– Det er nå totalt 22 tilfeller som vi har fått kjennskap til. Dette var ventet, siden meslinger er den mest smittsomme sykdommen vi kjenner til, sier Thomas Wahlberg, smittevernslege i regionen Västra Götaland, en pressemelding som gjengis av Aftonbladet.

Smittespredningen har funnet sted både i helsevesenet og i samfunnet for øvrig, opplyser svenske helsemyndigheter.

I forrige uke ble det kjent at en ansatt på Östra sjukhuset i Göteborg var diagnostisert med meslinger, og at flere nyfødte dermed kunne ha blitt utsatt for smitte.

(©NTB)