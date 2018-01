Storinvestorer ber Apple bekjempe barns mobilavhengighet

NTB utenriks

– Apple må tilby flere muligheter for å bekjempe barns avhengighet av Apples produkter, skriver investorene Jana Partners LLC og California State Teacher's Retirement System i brevet.

De to investorene har til sammen Apple-aksjer for om lag 2 milliarder dollar.

– Det har vokst fram en konsensus rundt om i verden, inkludert i Silicon Valley, om at potensielle langvarige konsekvenser av nye teknologier må være med i betraktning allerede fra starten av, skriver de videre i brevet.

– Intet selskap kan fraskrive seg det ansvaret.

De to storinvestorene skriver videre at Apple kan spille en avgjørende rolle ved å signalisere overfor it- og telekomindustrien at å ha spesielt søkelys på helse og utvikling i neste generasjon «både er en god forretning og det rette å gjøre».

Investorene foreslår blant annet at Apple skal sette ned en gruppe med eksperter på barns utvikling og å utvikle mobiler som kan gi foreldre flere muligheter til å sikre sine barns helse.

En amerikansk forskningsrapport som ble publisert i november antyder at omfattende bruk av mobiler og sosiale medier kan ha negativ påvirkning av tenåringers mentale helse og kan føre til alvorlige depresjoner.

(©NTB)