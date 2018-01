Norsk hjelpearbeider nektet innreise til Israel

NTB utenriks

Kirkens Nødhjelp opplyser til NTB at Liv Snesrud, som tidligere var organisasjonens landrepresentant i Palestina, ble hindret i å reise inn i Israel lørdag ettermiddag.

Også den israelske avisa Haaretz skriver at en norsk hjelpearbeider er blitt nektet innreise. En talsmann for de israelske immigrasjonsmyndighetene sier grunnen var at hun tidligere har oppgitt uriktige opplysninger i forbindelse med utstedelse av visum til andre hjelpearbeidere.

– Vi vil sterkt bestride anklager om at vår medarbeider gjennom sitt arbeid har lagt til rette for ulovlig innvandring til Israel, sier kommunikasjonssjef Håkon Haugsbø i Kirkens Nødhjelp i en uttalelse.

Søreide begynte sitt besøk i Israel og Palestina søndag, da hun møtte statsminister Benjamin Netanyahu. Samme dag ble det kjent at den norske Palestinakomiteen står på en liste over 20 organisasjoner som nektes innreise til Israel fordi de skal ha oppfordret til boikott av landet.

– Det er svært uheldig at nordmenn som kommer for å følge opp ulike programmer og bistandsprosjekter har blitt eller kan risikere å bli nektet innreise til Israel, uttalte Søreide til NTB mandag.

(©NTB)